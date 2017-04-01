Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 23η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|1 Απριλίου 2017, α.α.
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|51
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|47
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|47
|4
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|39
|5
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|37
|6
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|36
|7
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|34
|8
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|34
|9
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|31
|10
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|31
|11
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|29
|12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|26
|13
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|26
|14
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|8
|15
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|6
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|2 Απριλίου 2017, 16:30 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|-:-
|13 Απριλίου 2017, 16:30 ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΑ)
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|47
|2
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|42
|3
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|40
|4
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|40
|5
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|36
|6
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|33
|7
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|32
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|22
|9
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|19
|10
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|17
|11
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|16
|12
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|11
|13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|10
|14
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|7
Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|1 Απριλίου 2017, α.α.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|-:-
|2 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|-:-
|12 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗ 2004
|-:-
|19 Απριλίου 2017, 16:30 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|44
|2
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|38
|3
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|36
|4
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|35
|5
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|35
|6
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|33
|7
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|30
|8
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|28
|9
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|27
|10
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|20
|11
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|19
|12
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|17
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|7
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-9
Σ.Σ.:
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
γ) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ και Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ έχουν από 1 αγώνα λιγότερο.
Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 14η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΙΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
|-:-
|1 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΕΡΔΙΚΚΑ
Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|31
|2
|ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
|27
|3
|Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ
|21
|4
|ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ
|16
|5
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
|15
|6
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|4
|7
|ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
|-5
Σ.Σ:
α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ , ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ , ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ, ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.
β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .