Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 23η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
1 Απριλίου 2017, α.α.
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 51
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 47
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 47
4 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 39
5 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 37
6 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 36
7 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 34
8 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 34
9 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 31
10 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 31
11 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 29
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 26
13 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 26
14 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 8
15 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 6
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

 

Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
2 Απριλίου 2017, 16:30 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ		 -:-
13 Απριλίου 2017, 16:30 ΛΙΑΠΕΙΟ (ΚΟΙΛΑ)
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 47
2 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 42
3 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 40
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 40
5 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 36
6 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 33
7 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 32
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 22
9 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
10 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 17
11 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 16
12 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 11
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 10
14 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 7

Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
1 Απριλίου 2017, α.α.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ		 -:-
2 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ		 -:-
12 Απριλίου 2017, 16:30 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗ 2004		 -:-
19 Απριλίου 2017, 16:30 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 44
2 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 38
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 36
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 35
5 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 35
6 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 33
7 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 30
8 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 28
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 27
10 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 20
11 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 19
12 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 17
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 7
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -9

Σ.Σ.:

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

γ) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ και Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ έχουν από 1 αγώνα λιγότερο.

 

Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 14η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΑΙΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ		 -:-
1 Απριλίου 2017, 16:30 ΠΕΡΔΙΚΚΑ
Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ 31
2 ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 27
3 Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ 21
4 ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ 16
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ 15
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 4
7 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ -5

Σ.Σ:

α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ , ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ , ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ, ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.

β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .