Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|42
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|38
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|38
|4
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|36
|5
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|33
|6
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|30
|7
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|29
|8
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|28
|9
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|27
|10
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|27
|11
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|27
|12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|26
|13
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|25
|14
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|5
|15
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|5
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|40
|2
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|36
|3
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|35
|4
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|34
|5
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|31
|6
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|25
|7
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|24
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|22
|9
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|15
|10
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|14
|11
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|12
|12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|10
|13
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|10
|14
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|6
Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|-:-
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 11:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|38
|2
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|33
|3
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|33
|4
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|32
|5
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|29
|6
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|27
|7
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|25
|8
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|23
|9
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|21
|10
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|18
|11
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|15
|12
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|14
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|7
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-5
Σ.Σ.:
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -2 βαθμούς.
Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 11η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΙΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|24
|2
|ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
|21
|3
|Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ
|15
|4
|ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ
|15
|5
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
|12
|6
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|1
|7
|ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
|-5
Σ.Σ:
α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ , ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.
β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .