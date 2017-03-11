Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγωνιστικές Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας, με το πρόγραμμα και τη βαθμολογία να διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 42
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 38
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 38
4 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 36
5 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 33
6 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 30
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 29
8 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 28
9 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 27
10 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 27
11 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 27
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 26
13 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 25
14 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 5
15 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 5
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

Σ.Σ. :

α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 40
2 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 36
3 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 35
4 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 34
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 31
6 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 25
7 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 24
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 22
9 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 15
10 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 12
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 10
13 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 10
14 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6

Σ.Σ.:

α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ		 -:-
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 11:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 38
2 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 33
3 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 33
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 32
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 29
6 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 27
7 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 25
8 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 23
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 21
10 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 18
11 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 15
12 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 14
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 7
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -5

 

Σ.Σ.:

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -2 βαθμούς.

 

Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 11η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΙΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ		 -:-

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ 24
2 ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 21
3 Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ 15
4 ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ 15
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ 12
6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 1
7 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ -5

Σ.Σ:

α) Έκαναν το ρεπό του β´ γύρου : Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ , ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ και Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ.

β) Το Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα .