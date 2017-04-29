Το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 27η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|29 Απριλίου 2017, α.α.
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΙΛΑ
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|-:-
|10 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|63
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|59
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|54
|4
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|48
|5
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|43
|6
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|42
|7
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|40
|8
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|37
|9
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|37
|10
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|37
|11
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|35
|12
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|35
|13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|29
|14
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|11
|15
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|9
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
Β’ Ερασιτεχνική – 1ος Όμιλος – 23η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 12:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|56
|2
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|51
|3
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|49
|4
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|47
|5
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|39
|6
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|37
|7
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|36
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|25
|9
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|20
|10
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|19
|11
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|18
|12
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|15
|13
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|13
|14
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|10
Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ έχουν από 1 αγώνα περισσότερο .
Β’ Ερασιτεχνική – 2ος Όμιλος – 23η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|29 Απριλίου 2017, α.α.
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|-:-
|29 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|-:-
|30 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|-:-
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|47
|2
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|47
|3
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|45
|4
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|40
|5
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|39
|6
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|38
|7
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|35
|8
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|30
|9
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|29
|10
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|27
|11
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|24
|12
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|21
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|14
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-9
Σ.Σ.:
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
γ) Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ , ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ , ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ έχουν από 1 αγώνα περισσότερο .