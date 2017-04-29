Το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου στην Ε.Π.Σ. Κοζάνης διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 27η Αγωνιστική 

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
29 Απριλίου 2017, α.α.
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΙΛΑ
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ		 -:-
10 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 63
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 59
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 54
4 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 48
5 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 43
6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 42
7 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 40
8 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 37
9 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 37
10 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 37
11 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 35
12 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 35
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 29
14 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 11
15 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 9
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

Σ.Σ. :

α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

 

Β’ Ερασιτεχνική – 1ος Όμιλος – 23η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 12:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 56
2 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 51
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 49
4 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 47
5 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 39
6 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 37
7 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 36
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 25
9 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20
10 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 19
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 18
12 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 15
13 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 13
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 10

Σ.Σ.:

α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ έχουν από 1 αγώνα περισσότερο .

 

Β’ Ερασιτεχνική – 2ος Όμιλος – 23η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
29 Απριλίου 2017, α.α.
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ 2004		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ		 -:-
29 Απριλίου 2017, 17:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ		 -:-
30 Απριλίου 2017, 17:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ		 -:-

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 47
2 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 47
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 45
4 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 40
5 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 39
6 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 38
7 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 35
8 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 30
9 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 29
10 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 27
11 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 24
12 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 21
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 14
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -9

Σ.Σ.:

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

γ) Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ , ΒΕΡΜΙΟ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ , ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ έχουν από 1 αγώνα περισσότερο .

 

 

 

 

 

 

 

 