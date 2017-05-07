Ολοκληρώθηκε και οι αγωνιστικές του Σαββατοκύριακου της Ε.Π.Σ. Κοζάνης με τα αποτελέσματα να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 28η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|7 Μαΐου 2017, α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|0 – 3
|7 Μαΐου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|9 – 0
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|1 – 0
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|4 – 5
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|0 – 2
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|1 – 1
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|0 – 0
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|2 – 2
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|67
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|65
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|60
|4
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|51
|5
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|45
|6
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|44
|7
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|41
|8
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|40
|9
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|39
|10
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|38
|11
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|38
|12
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|38
|13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|32
|14
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|14
|15
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|9
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
β) Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ και Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ έχουν από 1 αγώνα λιγότερο .
Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία – 1ος Όμιλος – 25η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|6 Μαΐου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|2 – 1
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|4 – 0
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|0 – 4
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|0 – 2
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|0 – 2
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|1 – 2
|6 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|1 – 2
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|65
|2
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|60
|3
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|56
|4
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|49
|5
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|43
|6
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|42
|7
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|37
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|25
|9
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|23
|10
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|22
|11
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|22
|12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|21
|13
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|16
|14
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|13
Σ.Σ.:
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία – 2ος Όμιλος – 25η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|7 Μαΐου 2017, α.α.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|3 – 0
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΖΑΝΗ 2004
|3 – 0
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|1 – 3
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|2 – 3
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|4 – 2
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|2 – 1
|7 Μαΐου 2017, 17:00 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|0 – 3
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|56
|2
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|51
|3
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|50
|4
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|48
|5
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|45
|6
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|41
|7
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|40
|8
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|36
|9
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|30
|10
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|29
|11
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|25
|12
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|24
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|17
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-9
Σ.Σ.:
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.