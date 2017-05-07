Ολοκληρώθηκε και οι αγωνιστικές του Σαββατοκύριακου της Ε.Π.Σ. Κοζάνης με τα αποτελέσματα να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 28η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
7 Μαΐου 2017, α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 0 – 3
7 Μαΐου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ – Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ		 9 – 0
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ		 1 – 0
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 4 – 5
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ		 0 – 2
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ		 1 – 1
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ – ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ		 0 – 0
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΙΑΝΗΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ		 2 – 2

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 67
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 65
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 60
4 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 51
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 45
6 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 44
7 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 41
8 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 40
9 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 39
10 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 38
11 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 38
12 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 38
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 32
14 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 14
15 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 9
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

Σ.Σ. :

α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

β) Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ και Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ έχουν από 1 αγώνα λιγότερο .

 

Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία – 1ος Όμιλος – 25η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
6 Μαΐου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ		 2 – 1
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ		 4 – 0
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		 0 – 4
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ		 0 – 2
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΜΕΤΑΞΑ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ		 0 – 2
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ		 1 – 2
6 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ		 1 – 2

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 65
2 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 60
3 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 56
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 49
5 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 43
6 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 42
7 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 37
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 25
9 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23
10 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 22
11 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 22
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 21
13 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 16
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 13

Σ.Σ.:

α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

 

Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία – 2ος Όμιλος – 25η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
7 Μαΐου 2017, α.α.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 3 – 0
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΖΑΝΗ 2004		 3 – 0
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ		 1 – 3
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΠΥΡΓΩΝ
ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ		 2 – 3
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ		 4 – 2
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 2 – 1
7 Μαΐου 2017, 17:00 ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ		 0 – 3

 

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 56
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 51
3 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 50
4 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 48
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 45
6 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 41
7 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 40
8 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 36
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 30
10 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 29
11 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 25
12 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 24
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 17
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -9

Σ.Σ.:

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.