Τα αποτελέσματα των αγώνων της Ε.Π.Σ. Κοζάνης του Σαββατοκύριακου διαμορφώθηκαν ως εξής
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 29η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|13 Μαΐου 2017, α.α.
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|3 – 0
|13 Μαΐου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|0 – 2
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|3 – 0
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|1 – 2
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΙΛΑ
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|1 – 1
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|3 – 2
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|1 – 5
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|2 – 4
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|70
|2
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|68
|3
|Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|60
|4
|Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
|51
|5
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|48
|6
|ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|45
|7
|Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|44
|8
|Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|43
|9
|ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
|42
|10
|Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|41
|11
|Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ
|41
|12
|ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
|39
|13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|32
|14
|Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ
|14
|15
|Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|9
|16
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|1
Σ.Σ. :
α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 1ος Όμιλος – 26η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|14 Μαΐου 2017, α.α.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|3 – 0
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|3 – 2
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|0 – 1
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|2 – 0
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|1 – 3
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|4 – 2
|14 Μαΐου 2017, 17:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|2 – 5
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|68
|2
|ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|60
|3
|ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
|56
|4
|ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ
|52
|5
|ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|43
|6
|ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
|42
|7
|Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ
|40
|8
|Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|28
|9
|Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|26
|10
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|25
|11
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
|24
|12
|Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|22
|13
|ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|16
|14
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ
|11
Σ.Σ.:
Ανέρχονται στην Α ´ Κατηγορία : ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Υποβιβάζεται στη Γ´ Κατηγορία : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ.
α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ έχει -2 βαθμούς.
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 2ος Όμιλος – 26η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|13 Μαΐου 2017, α.α.
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|0 – 3
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|4 – 0
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|2 – 1
|13 Μαΐου 2017, 17:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|1 – 1
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|7 – 2
|13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|1 – 1
|13 Μαΐου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|1 – 2
Βαθμολογία
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
|59
|2
|ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|53
|3
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|52
|4
|ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
|49
|5
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|46
|6
|ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|44
|7
|ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|40
|8
|ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
|37
|9
|ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
|33
|10
|ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|32
|11
|Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
|25
|12
|ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|24
|13
|ΚΟΖΑΝΗ 2004
|17
|14
|ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|-9
Σ.Σ.:
Ανέρχονται στην Α ´ Κατηγορία : ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΙΟΥ και ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ.
Υποβιβάζεται στη Γ ´ Κατηγορία : ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ.
α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.
β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.