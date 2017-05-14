Τα αποτελέσματα των αγώνων της Ε.Π.Σ. Κοζάνης του Σαββατοκύριακου διαμορφώθηκαν ως εξής

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 29η Αγωνιστική 

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
13 Μαΐου 2017, α.α.
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ		 3 – 0
13 Μαΐου 2017, 17:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ		 0 – 2
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ		 3 – 0
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ		 1 – 2
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΙΛΑ
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ		 1 – 1
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ		 3 – 2
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΚΡΟΚΟΥ
Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 1 – 5
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ		 2 – 4

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ 70
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 68
3 Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ 60
4 Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 51
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 48
6 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ 45
7 Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 44
8 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ 43
9 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 42
10 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 41
11 Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ 41
12 ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 39
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 32
14 Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ 14
15 Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 9
16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1

Σ.Σ. :

α) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα .

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 1ος Όμιλος – 26η Αγωνιστική 

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
14 Μαΐου 2017, α.α.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ		 3 – 0
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ		 3 – 2
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ		 0 – 1
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 2 – 0
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ		 1 – 3
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ		 4 – 2
14 Μαΐου 2017, 17:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ		 2 – 5

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 68
2 ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 60
3 ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 56
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ 52
5 ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ 43
6 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 42
7 Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ 40
8 Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 28
9 Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26
10 ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 25
11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 24
12 Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 22
13 ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 16
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ 11

Σ.Σ.:

Ανέρχονται στην Α ´ Κατηγορία : ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Υποβιβάζεται στη Γ´ Κατηγορία : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ.

α) Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει -2 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ έχει -2 βαθμούς.

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 2ος Όμιλος – 26η Αγωνιστική 

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
13 Μαΐου 2017, α.α.
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ		 0 – 3
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ		 4 – 0
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ		 2 – 1
13 Μαΐου 2017, 17:00 Κ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ(ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ		 1 – 1
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΚΡΙΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ		 7 – 2
13 Μαΐου 2017, 17:00 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 1 – 1
13 Μαΐου 2017, 17:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ		 1 – 2

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 59
2 ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 53
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 52
4 ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 49
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 46
6 ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ 44
7 ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ 40
8 ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 37
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 33
10 ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 32
11 Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 25
12 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 24
13 ΚΟΖΑΝΗ 2004 17
14 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ -9

Σ.Σ.:

Ανέρχονται στην Α ´ Κατηγορία : ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΙΟΥ και ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ.

Υποβιβάζεται στη Γ ´ Κατηγορία : ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ.

α) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -4 βαθμούς περυσινή αρνητική βαθμολογία.

β) Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ έχει -6 βαθμούς και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

 