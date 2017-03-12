Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ		 3 – 0
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ		 0 – 1
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ		 0 – 1
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ		 1 – 2
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ		 -:-

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ		 1 – 0
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ		 -:-

 

Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 3 – 0
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ		 2 – 2
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ		 1 – 1
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ		 3 – 2
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ		 3 – 0
12 Μαρτίου 2017, 11:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ		 -:-
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ		 -:-

 

Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 11η Αγωνιστική

Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας Σκορ
11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ		 1 – 1
12 Μαρτίου 2017, α.α.
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ		 3 – 0
12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ		 -:-