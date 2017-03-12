Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 20η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
|3 – 0
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – Φ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ
|0 – 1
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ
|0 – 1
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
|1 – 2
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗ – Α.Ε. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ
|-:-
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 1ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ – ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
|1 – 0
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΡΟΔΙΑΝΗΣ
Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΕΤΡΑΝΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ – ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΓΙΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ – ΕΛΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
|-:-
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – Α.Σ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
|-:-
Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 17η Αγωνιστική – 2ος Όμιλος
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
|3 – 0
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ – ΒΕΡΜΙΟΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
|2 – 2
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
|1 – 1
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΑΡΔΑΣΣΑΣ
Μ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
|3 – 2
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
|3 – 0
|12 Μαρτίου 2017, 11:00 Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
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|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
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Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία – 11η Αγωνιστική
|Ημερομηνία, Ώρα, Γήπεδο – Αγώνας
|Σκορ
|11 Μαρτίου 2017, 15:00 ΒΑΤΕΡΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΚΑ
|1 – 1
|12 Μαρτίου 2017, α.α.
Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ
|3 – 0
|12 Μαρτίου 2017, 15:00 ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ
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