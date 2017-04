B2B @EUSAIR Forum 2017

11 Μαΐου 2017 | Ιωάννινα

https://www.b2match.eu/eusair2017

Το 2ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR Forum: EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point (στρατηγικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το INTERREG V-B Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου 2014-2020) θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ και σε συνέχεια της επιτυχημένης Εκδήλωσης Επιχειρηματικών Συναντήσεων που διοργανώθηκε πέρυσι στο 1ο EUSAIR Forum στην Κροατία (http://b2beusair.talkb2b.net/), το Enterprise Europe Network -το μεγαλύτερο Διεθνές Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον κόσμο– που έχει ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα Περιφερειακής Επιχειρηματικής υποστήριξης, αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια εμπειρία του στην παροχή διασυνοριακών και διεθνών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ, καλείται για δεύτερη φορά να συνεισφέρει στο Φόρουμ με την οργάνωση Εκδήλωσης Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία), το πρωί της 11ης Μαΐου 2017.

Η Εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Η ΑΝΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas σας καλεί να συμμετέχετε στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR), στα Ιωάννινα , το πρωί της 11ης Μαΐου 2017.

Οι Βασικοί θεματικοί τομείς είναι:

• Θαλάσσιες τεχνολογίες

• Υδατοκαλλιέργειες

• Τρόφιμα και ποτά

• Θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες

• Θαλάσσιο περιβάλλον

• Τουρισμός

• Διατομεακός τουρισμός: ICT, Μεταφορές, Ενέργεια, Υγεία

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς

• Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

• Επιμελητήρια

• Clusters

• Άλλοι οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι από την περιοχή Ιονίου και Αδριατικής

Τα οφέλη της συμμετοχής:

Η Εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR Φόρουμ και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επαφές με δυνητικούς συνεργάτες στο εξωτερικό, νέους πελάτες/προμηθευτές και νέες τεχνολογίες, αντίστοιχα για Επιχειρήσεις από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά και τις Επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις θα έχουν την ευκαιρία, επίσης, να συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το δίκτυο των Επιχειρηματικών Αγγέλων, των Υπουργείων και άλλων οργανισμών.

Διαδικασία συμμετοχής:

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής (https://www.b2match.eu/eusair2017/sign_up) και να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή προσφορά Επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα).

• Tα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.

• Αναζητήστε στα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και ζητήστε τους να τους συναντήσετε κατά τις ημέρες του brokerage event στον προκαθορισμένο χώρο.

• Κάθε συμμετέχων θα λάβει το ατομικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

• Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν από τις 9:30 ως τις 13:30 την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017.

Σημαντικές ημερομηνίες:

• Εγγραφή και υποβολή προφίλ: ως τις 5 Μαΐου 2017

• Αιτήσεις για συναντήσεις: 26 Απριλίου έως 5 Μαΐου 2017

• Αποστολή προκαταρκτικού ατομικού προγράμματος: 10 Μαΐου 2017

• Ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης των Επιχειρηματικών Συναντήσεων: 11 Μαΐου 2017

Κόστος συμμετοχής:

• Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν.

• Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

