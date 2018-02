Το Σάββατο 3 Μαρτίου και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Drums με τον καταξιωμένο μουσικό και καθηγητή Drums Στέλιο Τσομπανίδη με θεματολογία :

Fusion Grooves

Paradiddle Power

Rudiments

Make the Drum Mix on your own.

Το τμήμα Drums λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης με υπεύθυνο καθηγητή τον Φώτη Βακουφτσή.Για πληροφορίες-αιτήσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 24610-34932, 6906144034.

Βιογραφικό Στελιου Τσομπανίδη:

Ο Στέλιος Τσομπανίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 1983. H πρώτη επαφή με τον ρυθμό έγινε με τον πατέρα του Δημήτρη Τσομπανίδη (drummer) σε ηλικία 6 χρονών. Μουσικές σπουδές – Αρμονίας Σύγχρονο Ωδείο και Ωδείο Συμφωνία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια- μαθήματα μουσικών όπως: Dave Weckl, Peter Erskine, Lenny White, Horacio Hernadez κ.α.

Τα στύλ ρυθμών και αυτοσχεδιασμών που έχει μελετήσει είναι(Jazz, Fusion, Funk, Latin,Rock, Metal, , μονούς ρυθμούς, παραδοσιακούς, σύγχρονους). Έχει διδάξει στο Ωδείο του δήμου Συκεών , στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος στο Ωδείο Τούμπας Κώστα Ματσίγκου.

Ήταν συνιδρυτής των ΜusicWorkshop traditional & modern music το 2006 και αποχώρησε το 2014 δημιουργώντας τη δική του σχολή με όνομα AMS στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

To Σεπτέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο πρώτος του προσωπικός δίσκος σε ύφος jazz -fusion μαζί με τον Μάνο Κούρτη με όνομα Spirit Grace (Τableau).

Το Σεπτέμβριο του 2014 ανοίγει την δική του πλέον σχολή – δισκογραφική εταιρία με το όνομα AMS ( About Music Studios ) στα οποία εργάζεται σήμερα.

Αυγουστος 2015 πήρε μέρος στο Perelik Jazz Festival της Βουλγαρίας

Σεπτέμβιος 2015 πήρε μέρος στο 2o Jazz Festival Κοζάνης 2015.

Έχει συνεργαστεί σε πολλές μουσικές σκηνές με πολλούς καλλιτέχνες για συναυλίες και παραστάσεις όπως Ελλη Πασπαλά , Ελένη Πέτα, Βασιλικό , Βασίλη Λέκκα , Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ;Άγαμοι Θύται,Πέτρο Γαϊτανο , Μανώλη Μητσιά , Φίλιππο Νικολάου , Άννα Ζήση , Μαριώ, Κατερίνα Σιάπαντα, Κώστα Μυλώση , Βασίλη Blue Σωτηρίου, Νίκο Ντουνούση, Πίτσα Παπαδοπούλου, Κώστα Πρατσινάκη, Πρατσινάκη Five group, κ.α. Επίσης είναι μέλος στα μουσικά σχήματα ,, Evis Siamantas group, Aρης Αλβανός, Aντώνη Σουσάμογλου, Κώστα Μακεδονα, Ελευθερία Πάτση, Μαρία Μούρτζου.