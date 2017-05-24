Δείτε τα αποτελέσματα των προκηρύξεων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 917/21-4-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 917/21-4-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 917/21-4-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ-ΖΩΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 917/21-04-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 