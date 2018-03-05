Οι δήμοι που παρέλαβαν τη σημερινή επιστολή του Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου και οφείλουν να αναρτήσουν όρια οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων για τους Δασικούς Χάρτες είναι οι κάτωθι:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΘΑΣΟΥ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΧΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΣΥΡΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΠΑΞΩΝ
ΙΘΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΙΗΤΩΝ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΑΝΑΦΗΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΥΚΗΣ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΨΑΡΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμοι που παρέλαβαν σήμερα (5/3/18) την επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Οι δήμοι που παρέλαβαν τη σημερινή επιστολή του Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου και οφείλουν να αναρτήσουν όρια οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων για τους Δασικούς Χάρτες είναι οι κάτωθι: