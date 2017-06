Το Σάββατο 17 Ιουνίου στις 21.00 οι τοπικές ομάδες latin σας καλωσορίζουν στο Apallou Coffee and Drinks (πρώην ΚΑΜΙΝΙ) με ένα πάρτι έκπληξη! Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια με τίτλο It’s Latin! It’s Big!… and It’s UNITED!!! από τους Cosa Latina, Nikos_K-Διάπλαση plus, Pasión Latino και Salsa y Sueño-Kozani, που θα σας διασκεδάσουν αρχικά με χορευτικές παραστάσεις και θα σας ξεσηκώσουν να χορέψετε μαζί τους στο πάρτι που θα ακολουθήσει!

Στην εκδήλωση θα φιλοξενηθούν επίσης οι ομάδες International Dance House (Πτολεμαΐδα) και Ζευγάς Γρηγόρης- Κάσσου Ξανθίππη (Σέρβια- Πτολεμαΐδα).

Είσοδος ελεύθερη.

Τηλέφωνα κρατήσεων: 2461036173, 6942403808.

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 34, Κοζάνη (Apallou Coffee and Drinks).

Περισσότερες πληροφορίες στo: https://www.facebook.com/events/220631468455970/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D,

καθώς και στις σελίδες των ομάδων στο Facebook:

CosaLatina: https://www.facebook.com/groups/904794766320165/

Gregory Zevgas: https://www.facebook.com/gregory.zevgas?fref=ts

International Dance House – Σχολή Χορού: https://www.facebook.com/internationaldancehouse.gr/?fref=ts

Pasión Latino: https://www.facebook.com/groups/pasionlatino/

Salsa / Bachata Classes by Nikos_K: https://www.facebook.com/groups/1868488773424554/

SALSA Y SUENO-KOZANI: https://www.facebook.com/groups/336191563143429/

Ξανθίππη Κάσσου: https://www.facebook.com/xanthippi.kassou.original?fref=ts.