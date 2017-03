Την πρεμιέρα της στην Κοζάνη θα πραγματοποιήσει η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Νίκου Κουρού «Ουτοπία» που ξεκίνησε τη διαδρομή της στις αίθουσες από 9 Μαρτίου στο σινέ τέχνης Αλκυονίς στην Αθήνα και συνεχίζει την πετυχημένη της πορεία. Αυτή την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρεμιέρα της «Ουτοπίας» στην κεντρική αίθουσα του κιν/θεατρου «Ολύμπιον».

Στην είσοδο αντί εισιτηρίου θα υπάρχει κουμπαράς, όπου ο κάθε θεατής θα συνεισφέρει το ποσό της αρεσκείας του, προκειμένου να διατεθεί σε συμπολίτη μας που το έχει άμεση ανάγκη. Οι προβολές θα συνεχιστούν από την Παρασκευή στην επάνω αίθουσα του Ολύμπιον στις 8.00 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή την ίδια ώρα. Ο κουμπαράς της αλληλεγγύης θα υπάρχει αντί εισόδου και στην προβολή της Παρασκευής , ενώ στις προβολές του Σαββατοκύριακου, η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 3 ευρώ.

Αναζητώντας την μαγεία των βωβών ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του 1920-1930, η «Ουτοπία» ανατρέχει και ανασκευάζει δημιουργικά το κινηματογραφικό λεξικό της εποχής με οπτικά εφέ και κωμικά γκαγκς. Τα γυρίσματα και η τεχνική της επεξεργασία κράτησαν περίπου ένα χρόνο, ενώ η ταινία ολοκληρώθηκε, χάρη στην συμβολή των συντελεστών της, με μηδενικό προϋπολογισμό!

Η «Ουτοπία», κινηματογραφικό ντεμπούτο του Νίκου Κουρού, συμμετείχε ήδη σε διάφορα φεστιβάλ (Los Angeles, Jagran, Figueira κ.λπ.), κερδίζοντας αρκετές διακρίσεις, ανάμεσα τους τα Βραβείο Ερμηνείας (Νίκος Κουρού) και Πρωτότυπης μουσικής (Γιάννης Παπαδημητρίου) στο 11ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Κύπρου, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής στο 7ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ »Γέφυρες» και Τιμητική Διάκριση στο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Σύνοψη

Μια μικρή πόλη, ελέγχεται οικονομικά από τον διεφθαρμένο ιδιοκτήτη της τράπεζας, εξαθλιώνοντας τους κατοίκους της. Όταν ο Αχιλλέας, ένας εργατικός υπάλληλος της τράπεζας απολυθεί αναίτια, συναντά στο δρόμο του έναν παράξενο άνθρωπο που του προτείνει να αλλάξει τον κόσμο. Ο Αχιλλέας δέχεται κι ένα περίεργο ταξίδι ξεκινά…

Συντελεστές

Σενάριο-σκηνοθεσία: Νίκος Κουρού

Δ/νση φωτογραφίας-κάμερα: Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης, Φάνης Τοψαχαλίδης, Μιχάλης Τεμέλκος

Μουσική: Γιάννης Παπαδημητρίου

Μοντάζ: Φάνης Τοψαχαλίδης

Sound Design: Ελένη Φασούλα

Σκηνικά: Βασιλεία Βακιρτζή και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοστούμια: Πάρης Κουκουλόπουλος, Εύη Χλιαρά

Μακιγιάζ: Νάνσυ Χαρίση, Χαρά Τσιτούρη

Κομμώσεις: Γλυκερία Σερσέμη, Κική Αδαμίδου, Δέσποινα Αδαμίδου

Εναέριες λήψεις: Σάκης Τσίγγανας

Colour Grading: Φάνης Τοψαχαλίδης

Eιδικά εφέ: Χρήστος Τοψαχαλίδης

Γραφικά-αφίσες: Μιχάλης Τεμέλκος

Προσαρμογή υποτίτλων: Judi Caso

Το τραγούδι των τίτλων της ταινίας, σε μουσική του Γιάννη Παπαδημητρίου, στίχους της Κατερίνας Πολιτίδου και επιμέλεια του Σπύρου Καβαλλιεράτου, ερμηνεύει η μεσόφωνος της Λυρικής μας σκηνής Ελένη Βουδουράκη.

Παίζουν οι

Νίκος Κουρού, Γιώργος Κοντορίκος, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Πίστη Κρυσταλίδου, Σάκης Τριανταφύλλου, Γλυκερία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Καρανάτσιος, Ρίτα Τσιούρα, Κατερίνα Τσιάρα, Μιχάλης Αραβαντινός, Γιάννης Αδαμίδης, Κατερίνα Τζιομπάνου, Ελένη Σιακαβάρα, Κατερίνα Πολιτίδου, Μάγδα Κική, Βασίλης Νικολάου, Κατερίνα Καννά, Γιάννης Κυπραίος, Ελένη Ρήνου, Μελίτα Ασημοπούλου, Σάκης Καραστογιάννης, Μαρίνα Δανιλήδη, Κωστάντια Τεντόγλου, Γιώτης Ζαφείρης, Μάριος Συμεωνίδης, Μαρία Σακουλέβα, Κώστας Σιδηρόπουλος, Πέτρος Χουρναζίδης, Γιώτα Κουρού, Αμαλία Κοσμαδοπούλου, Γιάννης Καλαίτζος, Βασίλης Κουσιόρης, Τάσος Ραφαηλίδης, Νάνσυ Χαρίση, Δημήτρης Σιάχος, Ρία Καγιόγλου, Θεοφάνης Τοψαχαλίδης, Ευαγγελία Κουρού, Ελένη Ελευθερίου, Ευαγγελία Φασούλα, Ζωή Σκουτέλα, Δέσποινα Βασιλειάδου, Ιωάννα Βασιλειάδου, Δημήτρης Λούσιος, Αναστάσιος Δροσινός, Ματίνα Μπέμπη, Σοφία Λώλη, Βασίλης Ζέρβας, Κώστας Ζαραφέτας, Γιώργος Καραιορδανίδης, Λίνα Κυριαζίδου, Νίκος Μελεμενής, Ιωάννα Πέγιου, Παναγιώτης Λόφτσαλης, Ηλίας Μάνης, Άνθιμος Χατζηαποστόλου, Δημήτρης Χατζηαποστόλου, Ηλίας Μιχαηλίδης, Νίκος Γουζούνης.

Τα παιδιά

Κατιάνα Γκαραβέλα, Παρασκευή Ζιάζια, Ιωάννα-Χαρά Νατσιού, Σοφία Τοψαχαλίδου, Ελένη Χαλβατζή, Εύα Χαλβατζή, Γιώργος Χαλβατζής και ο Χάρπο.

Η παραγωγή είναι των Creating Memories-Κοζάνη, Tops Productions-Πτολεμαίδα και Michael Temelkos.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε χώρους της Κοζάνης, της Πτολεμαίδας και της Σιάτιστας, όπως το Στέκι του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στον κήπο του Γιώργου Τσαβδαρίδη, στο Cross Cafe, στον τηλεοπτικό σταθμό Top Channel.

Τρέιλερ της ταινίας μπορείτε να δείτε εδώ:



ΧΟΡΗΓΟΙ

• CROSS CAFE-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

• TOP CHANNEL-ΚΟΖΑΝΗ

• Κομμωτήριο «All About Hair & Him by Glykeria» -ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

• Κομμωτήριο «Alex» – ΚΟΖΑΝΗ

• ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ-ΚΟΖΑΝΗ

• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΟΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

• Κατάστημα ενδυμάτων «Συν + Π. Κουκουλόπουλος – ΚΟΖΑΝΗ

• ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «DOT PRINT»-ΚΟΖΑΝΗ

• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «My Ηandmade Scarf»-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ