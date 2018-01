Για πρώτη φορά στην πόλη μας οι λιλιπούτειοι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια καθαρά βρεφική παράσταση που απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικίες απο 1- 3 χρονων!

Κυριακή 14 Ιανουαρίου και ώρα 12.00΄ στον Μορμόλη

Η υπόθεση του βρεφικού παραμυθιού

“Cardbox stories: μια προβοσκίδα στα σύννεφα”

Ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, ο μικρός ελέφαντας Paco ζει ευτυχισμένος με την μαμά του στην ζούγκλα. Απολαμβάνει τον ήλιο, το νερό της λίμνης και τις βόλτες με τους υπόλοιπους ελέφαντες, που αγαπά και έχει για πρότυπο. Ένα ζεστό μεσημέρι που ρίχνει λάσπη στην πλάτη του, παρατηρεί για πρώτη φορά τα πουλιά και από εκείνη την στιγμή ο νους του μαγεύεται από το όνειρο ενός μακρινού ταξιδιού, όπως αυτό των πουλιών.

Τί θα συμβεί μετά από αυτήν την ανακάλυψη;

Θα καταφέρει ο Paco να γίνει αέρινος, πουπουλένιος και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα;

Ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί του σε αυτήν την προσπάθεια;

➢ Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αφήγηση του βρεφικού παραμυθιού “Cardbox stories: μια προβοσκίδα στα σύννεφα”

Η αφήγηση του βρεφικού παραμυθιού “Cardbox stories: μια προβοσκίδα στα σύννεφα” γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα αφήγησης της ιταλικής σχολής αφήγησης βρεφικού παραμυθιού και δανείζεται κάποια στοιχεία από το βρεφικό θέατρο. Η αφήγηση υποστηρίζεται με την χρήση:

– ειδικών φωτιστικών πηγών,

– φωτιστικών κατασκευών,

– τρισδιάστατων ηρώων,

– οπτικοποίησης των άγνωστων -στα βρέφη- εννοιών, μέσω της τεχνικής της μακέτας.

➢ Η βρεφική θεατρική εταιρεία “The Little Foxes”

Η βρεφική θεατρική εταιρεία “The Little Foxes, baby theater company” (www.thelittlefoxes.gr ) με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται από το 2015 σε θεατρικές παραστάσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για βρέφη και νήπια, με παραστάσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος και παραστάσεις που προορίζονται για το ευρύ κοινό.

Μετά από έρευνα για το βρεφικό θέατρο και την λειτουργία του φωτός σε αυτό σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MA «Σχεδιασμός φωτισμού και πολυμέσων»: με διπλωματική εργασία στον «Φωτισμός στο βρεφικό θέατρο», 2013-2015), oι «The Little Foxes» πραγματοποίησαν 4 τύπους παραστάσεων, διαφορετικούς είδους και με διαφορετική ηλικιακή διαβάθμιση:

• «Ο Καπετάνιος της μπουγάδας», βρεφική θεατρική παράσταση (9 μηνών-2,5 ετών), 2017-2018,

• «Mud dog: πήλινα γαυγίσματα», βρεφική θεατρική παράσταση (10 μηνών – 2,5 ετών), 2016-2017,

• «Cardbox stories: μία προβοσκίδα στα σύννεφα», αφήγηση βρεφικού παραμυθιού (1-3 ετών), 2016-2017,

• «Cardbox stories: Μαμά… αγκαλιά», αφήγηση βρεφικού παραμυθιού (1-3 ετών), 2017-2018,

• «Κλίμακες: ένα μουσικό picnic», μουσική βρεφική παράσταση (1-3 ετών), 2017-2018,

• «Apollo II: μια διαστημική περιπέτεια», νηπιακή θεατρική παράσταση (2-6 ετών), 2016-2017,

• «Tiny me: επιστήμονες τσέπης», νηπιακή θεατρική παράσταση (2-6 ετών), 2016-2017,

• «Clarus Puer: το φωτεινό αγόρι», βρεφική θεατρική παράσταση (8μηνών-3 ετών), 2015-2016,

οι οποίες αγκαλιάστηκαν από το λιλιπούτειο και ενήλικο κοινό, έχοντας εξαιρετική απήχηση (όλες οι παραστάσεις είχαν την μέγιστη προβλεπόμενη πληρότητα θεατών).

Η εταιρεία “The Little Foxes” είναι εγκεκριμένο και μοναδικό ελληνικό μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου ”Small Size: European Network for the Diffusion of Performing Arts for Early Childhood” και συμμετέχει κάθε χρόνο στα διεθνή βρεφικά φεστιβάλ:

– La Baracca στην Ιταλία,

– Helios theater στην Γερμανία και

– Labas festival στην Λιθουανία,

ενώ φέτος παρουσιάσαμε την παράστασή μας «Cardbox stories: μία προβοσκίδα στα σύννεφα» στο Labas festival, με σημαντική απήχηση.

Παράλληλα, πραγματοποιείται επιμόρφωση από το δίκτυο συνεργατών βρεφικών θιάσων της εταιρείας σε Ιταλία, Γερμανία, Λονδίνο και Λιθουανία με την μορφή σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών συναντήσεων.

➢ Το βρεφικό θέατρο και οι παραστάσεις αφήγησης βρεφικού/νηπιακού παραμυθιού (πηγή: The Little Foxes, baby theater company)

Το βρεφικό́ θέατρο είναι ένα είδος που απευθύνεται σε βρέφη και νήπια 8 μηνών έως 6 ετών. Ορισμένες φορές η ομαδοποίηση γίνεται λεπτομερέστερα σε έργα που απευθύνονται για παράδειγμα σε βρέφη 8 μηνών – 2,5έτους (βρεφικό́ στάδιο), είτε σε βρέφη/νήπια 1 μηνών-3 ετών (βρεφικό́ & πρώιμο νηπιακό́ στάδιο), είτε σε νήπια 2-6 ετών (νηπιακό́ στάδιο).

Το θέατρο σε αυτές τις ηλικίες λειτουργεί καταλυτικά στην διαμόρφωση και εξέλιξη της αντίληψης. Η γενικευμένη ιδέα, πως τα βρέφη και νήπια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν δράσεις παρά μόνο να συμμετέχουν στην διαδικασία παιγνιδιού, είναι απόλυτα λανθασμένη.

Η ίδια γενική συνθήκη ισχύει για τις παραστάσεις αφήγησης βρεφικού/ νηπιακού παραμυθιού, καθώς οι μικροί θεατές είναι ικανοί να παρακολουθήσουν την υπόθεση και να αλληλοεπιδράσουν με τον αφηγητή/ ηθοποιό. Τα βρέφη/νήπια απαλλαγμένα από συμβατικούς τρόπους αντίδρασης και απενοχοποιημένα από την υποχρέωση αποδοχής του έργου, μαθαίνουν να εκφράζονται και εξερευνούν τις αισθήσεις με τον δικό τους τρόπο και ρυθμό.

Οι παραστάσεις αφήγησης βρεφικού/ νηπιακού παραμυθιού διαφέρουν σε θεμελιώδη στοιχεία, από τις παραστάσεις αφήγησης παιδικού παραμυθιού. Επίσης, έχουν σημαντικές διαφορές με τις παραστάσεις βρεφικού/ νηπιακού θεάτρου.

Στόχος των παραστάσεων αφήγησης βρεφικού/ νηπιακού παραμυθιού είναι η εξοικείωση των μικρών θεατών με την μυθοπλασία, τον ειρμό, την συσχέτιση γεγονότων και την παρακολούθηση ολοκληρωμένων εξωτερικών ιδεών. Δεν έχουν διδακτικό αλλά επιμορφωτικό χαρακτήρα, εξελίσσοντας κάθε βρέφος/ νήπιο χωριστά ανάλογα με την ηλικία, δυνατότητες, ερεθίσματα και καταβολές του.