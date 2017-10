Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου ISEM (International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics) που διεξήχθη στο Chamonix της Γαλλίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017, η Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου απένειμε το ομώνυμο βραβείο (Applied Electromagnetics and Mechanics Award) στον κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, σε αναγνώριση της αριστείας και της εξαίρετης συνεισφοράς του στη μελέτη και ανάλυση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής καθηγητή Toshiyuki Takagi του Πανεπιστημίου Tohoku της Ιαπωνίας. Ακολουθεί λίστα με τους διακεκριμένους επιστήμονες που τιμήθηκαν με το βραβείο μέχρι σήμερα:

Kenzo Miya, University of Tokyo, Japan (2003)

Alain Bossavit, Electricite de France, France (2003)

Junji Tani, Tohoku University, Japan (2005)

Masato Enokizono, Oita University, Japan (2005)

Anthony J. Moses, Cardiff University, UK (2007)

Toshiyuki Takagi, Tohoku University, Japan (2007)

Guglielmo Rubinacci, Universita di Napoli, Italy, (2009)

Fumio Kojima, Kobe University, Japan (2011)

Vincent Mazauric, Schneider Electric/MINES Paris Tech, France (2013)

Antonello Tamburrino, Universita di Cassino, Italy (2015)

Theodoros Theodoulidis, University of Western Macedonia, Greece (2017)