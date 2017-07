Το Αρχείο Ιστορίας & Τέχνης στα πλαίσια του «Θερινού Κύκλου Λόγου & Τέχνης» παρουσιάζει την έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο ¨ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ¨ από τα μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας ¨ΕΚΦΡΑΣΗ¨ του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Έκφραση¨ Πτολεμαΐδας Το Σάββατο 8 Ιουλίου στις 8:00 το βράδυ στην αίθουσα του Αρχείου (πρώην Νηπιαγωγείο Καισάρειας Κοζάνης) Διάρκεια έκθεσης 8 έως 21 Ιουλίου. Παράλληλα μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, σε συνεργασία με τις εκδόσεις ¨ΦΥΛΑΤΟΣ¨ θα παρουσιάσουμε την Ποιήτρια ΡΑΝΙΑ ΑΓΕΛΑΚΟΥΔΗ και την ποιητική της συλλογή ¨Στη δική μου άνοιξη¨ Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο cafe Perfect στην Καισάρεια Κοζάνης στις 9 το βράδυ…

ΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ

«Θερινός Κύκλος Λόγου & Τέχνης¨

Έκθεση Φωτογραφίας «ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ»

Με τον όρο Μινιμαλισμός χαρακτηρίζεται το καλλιτεχνικό ρεύμα, με εφαρμογή κυρίως στη γλυπτική και τη ζωγραφική, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960. Πρόκειται για ένα από τα πολλά καλλιτεχνικά κινήματα που ήρθε στο προσκήνιο μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο μινιμαλισμός ή Art Minimal ή τέχνη του ελάχιστου, έχει τις ρίζες του στα ρεύματα του Κονστρουκτιβισμού και του Σουπρεματισμού της δεκαετίας του 1920, και προέκυψε ως αντίθεση στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό της δεκαετίας του 1950.

Ο όρος μινιμαλισμός χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 1960 για να περιγράψει μια λιτή και, συγχρόνως, αυστηρή γλυπτική.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μινιμαλιστικής γλυπτικής είναι η απόρριψη περιττών στοιχείων, η χρήση της γεωμετρίας.

ο μινιμαλισμός συνέχισε την παράδοση της τέχνης της γεωμετρικής αφαίρεσης των αρχών του εικοστού αιώνα, που ξεκίνησε με τον Κάζιμιρ Μάλεβιτς και το Μαύρο Τετράγωνο το 1915, με τη χρήση της μονοχρωμίας σε ζωγραφικούς πίνακες.

Η φωτογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Έκφραση» Πτολεμαϊδας, συμμετέχει με το δικό της φωτογραφικό φακό και τα δικά της ξεχωριστά κλικ , στην έκθεση φωτογραφίας.

Μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας, οι ορίζοντες, οι γραμμές, οι εικόνες, οι χρωματισμοί, οι συνθέσεις αλλά και οι αντιθέσεις, αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο.

Η τέχνη του ελάχιστου που παραπέμπει στο καλλιτεχνικό ρεύμα του μινιμαλισμού, αποτέλεσε για την έκθεση αυτή την επιλογή της φωτογραφικής ομάδας , η οποία νοηματοδοτεί και την ευρύτερη ανάγκη να παραμείνουμε στα ουσιώδη και να εξαλείψουμε τα περιττά.

Εκθέτουν τα δικά τους Κλίκ:

. Βουνοτρυπίδου Ιωάννα

. Γέροντα Κωνσταντία

. Θεοδώρου Γιάννα

. Καλαϊτζής Δημήτρης

. Κοσμίδου Μαριάνα

. Λαζαρίδου Μαρία

. Μαυρίδης Αντώνης

. Παπαδόπουλος Χρήστος

ΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννημένη στο Κρόναμπεργκ της Σουηδίας όπου και μοιράζει το χρόνο της. Είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τόπους και ανθρώπους στα διάφορα ταξίδια της ανά τον κόσμο να ανταλλάσσει απόψεις και να συνεργαστεί με άλλους καλλιτέχνες για ότι αφορά τη ζωή τον άνθρωπο και τη Μητέρα Φύση που τόσο αγαπά! Οι σπουδές της στην Αγγλική γλώσσα της έδωσαν την ευκαιρία και την προοπτική να μελετήσει και ξένους Ποιητές όπου και αυτοί επηρέασαν τη σκέψη της. Σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής και αφιερώνει το χρόνο της στις δύο αγαπημένες της ασχολίες τη ζωγραφική και κυρίως την ποίηση. Συμμετείχε κατά καιρούς με έργα της σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά με πολύ ενθαρρυντικές κριτικές. Αυτό την οδήγησε στο να συμμετέχει και σε διαγωνισμούς όπου έργα της διακρίθηκαν και βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις. Το 2005 το ποίημα ‘Για σένα απέσπασε τιμητική διάκριση σε διαγωνισμό υπό την Αιγίδα της λέσχης Lions. Το 2009 το ποίημα ‘ Όταν ‘ απέσπασε τη 2η θέση σε Πανελλήνιο- Πανκύπριο διαγωνισμό που διοργάνωσε το Author’s club. Το 2013 το ποίημα ‘Ορφική Μορφή’ απέσπασε την 3η θέση στην Ελλάδα και Κύπρο ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές. Το 2014 το ποίημα ‘Στα μονοπάτια από ροδιές ‘ κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Το 2015 το ποίημα Σχέσεις Ανθρώπων την έφερε στην 3η θέση σε Διεθνή διοργάνωση και την καθιέρωσε ως την πρώτη Ελληνίδα ποιήτρια βραβευμένη από τον όμιλο PiGrecoZen υπό την αιγίδα του υπουργείου πολιτισμού της Ιταλίας σε ειδική εκδήλωση. Το 2016 στην 9η Συνάντηση Σύγχρονων Δημιουργών με συμμετοχές από το Λονδίνο, Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο βραβεύθηκε με την 5η θέση για το ποίημα της ‘Στα αβαθή νερά σου’. Συμμετέχουν ποιήματά της στην ποιητική συλλογή στων Ιδεών την πόλη μαζί με άλλους διακεκριμένους ποιητές καθώς και στη συλλογή Γιορτή Ποιητών από τις εκδόσεις Ωρίωνας. Έργα της επίσης συμμετέχουν στην ποιητική ανθολογία ‘Αχ Έρωτα’ με την επιμέλεια του λογοτεχνικού περιοδικού Κελαινώ από τις εκδόσεις Βεργίνα. Το διεθνές περιοδικό Our Poetry Archive δημοσίευσε ποιήματά της στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2016 και τη συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στους 10 κορυφαίους ποιητές στην Ευρώπη και στους 30 καλύτερους στον κόσμο. Το λογοτεχνικό περιοδικό των Βρυξελών Atunis την αναφέρει επίσης ανάμεσα στις διακεκριμένες ποιήτριες της Ευρώπης. Η πρώτη της πολυβραβευμένη ποιητική συλλογή στη Δική μου Άνοιξη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Φυλάτος. Τον Οκτώβριο του 2016 ο ανθρωπιστικός οργανισμός World Institute for Peace [WIP] της απένειμε το σημαντικό βραβείο για την ειρήνη Icon for World Peace για την ενεργό συμμετοχή και απήχηση του ποιητικού της έργου για την ειρήνη στον κόσμο. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους η διοίκηση του οργανισμού της ανακοίνωσε εκ νέου την ομόφωνη απόφασή του να ορισθεί Πρέσβειρα του οργανισμού στην Ελλάδα και στη Σουηδία. Είναι μέλος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.