Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ μεταβάλλεται ο καιρός από την Δυτική-Βορειοδυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να πλήττεται κυρίως από τη Δευτέρα.
1. ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (24-9-17) ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ (ΚΥΡΙΩΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΟΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
2. ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ (25-9-17)
ΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
ΜΕΡΟΣ 1
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-09-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ.
ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΟΤΕΡΕΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
ΜΕΡΟΣ 2
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-09-2017
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ.
ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 26 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.